"Газпром нефть" и Shell закрыли сделку по развитию совместного проекта

"Газпром нефть" и "Шелл" закрыли сделку по развитию совместного проекта освоения Салымской группы месторождений. Об этом сообщила пресс-служба "Газпром нефти".



В портфель активов "Салым Петролеум Девелопмент" (совместное предприятие "Газпром нефти" и "Шелл") вошла новая лицензия на право геологического изучения, разведки и добычи традиционных запасов углеводородов участка "Салымский-2" в Ханты-Мансийском автономном округе.



Согласно договорённости партнёров, в ходе сделки "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД) приобрёл у "Газпром нефти" 100% долей в уставном капитале ООО "Салымский-2", владеющего лицензией на одноименный участок. СПД станет оператором нового участка, который граничит с уже разрабатываемыми совместным предприятием Западно-Салымским, Ваделыпским и Верхнесалымским месторождениями.



В настоящий момент на "Салымском-2" выполняется программа геологоразведочных работ. По результатам СПД определит план разработки актива.



"Салым Петролеум Девелопмент" - совместное предприятие, акционерами которого на паритетных началах являются "Шелл Салым Девелопмент Б.В." (входит в концерн "Шелл") и ООО "ГПН-Салымские проекты" (дочернее общество "Газпром нефти").



C 2003 года СПД ведёт освоение Салымской группы нефтяных месторождений, которая расположена в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).Суммарная добыча компании с начала разработки Салымской группы месторождений превышает 83 млн т нефти.



Royal Dutch Shell - холдинговая компания британо-нидерландского нефтегазового концерна Shell, занимающегося добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 80 странах.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка. Рост показателя составил 0.5%.



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