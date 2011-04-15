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15/04/2020
12:59

ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса

ВТБ представляет новый проект по поддержке предпринимателей в период распространения коронавируса — "Бизнес из дома". На своём сайте банк открывает специальный раздел с полезной информацией, советами и сервисами, которые помогут вести бизнес, не выходя из дома. Об этом говорится в сообщении банка.

В новом разделе собраны все онлайн-инструменты, необходимые для бизнеса в режиме удалённой работы: продукты и дистанционные каналы обслуживания, в том числе возможность оставить онлайн-заявку на открытие расчетного счета, мобильное приложение Цифра (Cifra) для бухгалтерского и налогового документооборота, специальный раздел для регистрации формы собственности, онлайн-сервис электронной коммерции, платформа нефинансовых сервисов и многое другое.

В рамках спецпроекта "Бизнес из дома" банк предоставляет предпринимателям доступ к обучающим материалам и статьям на образовательной онлайн-платформе "ВТБ. Ближе к делу", где в дистанционном формате можно получить актуальные знания для развития своего дела. Полезные советы и лайфхаки от экспертов и успешных представителей бизнеса о том, как вести свое дело в текущих условиях, помогут эффективнее ориентироваться в нынешних реалиях и перестроиться на новый формат.

Для сохранения привычного режима работы предпринимателей в рамках спецпроекта собраны специальные предложения и от партнёров банка. Среди них — РБК PRO, Первый ОФД, myTarget — рекламная платформа Mail.ru Group, круглосуточная юридическая служба ЮРИСТ24, экспресс-проверка контрагентов "Светофор", аудит сайта LegalBox.

Кроме того, на ресурсе предусмотрен специальный раздел, где предприниматели смогут рассказать об изменениях, которые произошли в их компаниях на фоне ситуации с коронавирусом, а также обменяться мнениями и советами. В рамках проекта банк также собрал самые актуальные вопросы и ответы, которые клиенты задают при обращениях в контакт-центр ВТБ.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

"AK&M" от 15.04.2020
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