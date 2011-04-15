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15/04/2020
14:23

Российский рынок снижается на фоне падения нефтяных котировок и европейских рынков

Российский рынок снижается на фоне падения нефтяных котировок и европейских рынков. Индекс Мосбиржи в минусе более чем на 3%. Индекс DAX сегодня в красной зоне, около 2%. Об этом говорится в комментарии старшего аналитика ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Виктора Маркова.

Рынки не обращают внимания на вчерашний рост американских акций, индекс S&P 500 закрылся в плюсе 3.06%. Нефть сегодня в минусе, более 5% по Brent, несмотря на сделку с ОПЕК+. Нефть снижается после публикации прогноза МЭА. По оценкам экспертов МЭА в 2020 году мировой спрос на нефть может упасть на 9.3 млн баррелей в сутки. В ближайшие дни на нефтяном рынке сохранится волатильность. В целом, спрос на нефть будет зависеть как от объемов ее производства, так и от времени восстановления мировой экономики. Восстановление китайской экономики уже началось, а это будет оказывать поддержку нефтяному рынку.

Российский рынок снижается в рамках коррекции вниз, после хорошего роста в последние недели. Коррекция была ожидаемой и может продлиться до конца месяца. Российская экономика на последние мировые и внутренние события реагирует отрицательно. Вчера Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что объем розничной торговли в России в апреле сократился более чем на 35%. На днях глава Счетной палаты Алексей Кудрин сделал прогноз, относительно российского ВВП. По оценкам главы Счетной палаты, ВВП может сократиться около 5%. МВФ прогнозирует падение российского ВВП на 5.5%, падение мировой экономики на 3%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, также прогнозирует снижение российского ВВП.

Вместе с тем, ожидаемое снижение российской экономики уже заложено в рынке. Поскольку индекс Мосбиржи с января упал на 21%.

На текущей неделе российский рынок будет под давлением, из-за нефти. Следующим уровнем поддержки по индексу Мосбиржи станет 2500 пунктов.


"AK&M" от 15.04.2020
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