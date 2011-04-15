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15/04/2020
14:42

"Проспект Вернадского" на Большой кольцевой линии построят в 2021 году

Строительство станции метро "Проспект Вернадского" на Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется завершить в следующем году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Она будет связана пересадкой с одноименной станцией Сокольнической линии метро", - сказал Р.Загрутдинов.

Станция "Проспект Вернадского" БКЛ - мелкого заложения, колонного типа. Располагается вдоль улицы Удальцова возле пересечения с проспектом Вернадского.

Сейчас на стройплощадке ведутся монолитные бетонные работы. Готовы оба тоннеля на участке между станциями "Аминьевское шоссе" и "Проспект Вернадского", а также оба тоннеля от "Проспекта Вернадского" до "Улицы Новаторов".

Протяжённость юго-западного участка БКЛ от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского" составляет 4.6 км. Длина южного участка БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" - 7 км. Оба участка планируется построить в 2021 году.

Напомним, длина БКЛ составит 70 км. На кольце расположатся два электродепо и 31 станция. Строительство БКЛ завершится к 2023 году.



"AK&M" от 15.04.2020
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