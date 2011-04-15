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15/04/2020
14:45

Платформа МЦД-2 Каланчёвская закрыта до 6 мая

На станции Каланчёвская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Курско-Рижский" с 15 апреля 2020 года не останавливаются электропоезда, следующие из Подольска в сторону Нахабино. Это связано со строительными работами, сообщил Стройкомплекс.

Платформу планируют открыть для пассажиров 6 мая. Платформа в направлении Подольска работает в обычном режиме.

Чтобы доехать до станции Каланчёвская, пассажиры могут выйти на станции Курская МЦД-2, пересесть на станцию "Курская" Кольцевой линии метро и доехать до "Комсомольской". Либо доехать до станции Рижская МЦД, а затем пересесть на встречный поезд.

Пересадка с МЦД на метро бесплатная в течение 90 минут с момента первой валидации при оплате проезда картой "Тройка".

С 13 апреля началось оформление пропусков для поездки по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. С 15 апреля наличие такого пропуска обязательно.

Напомним, 21 ноября 2019 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась на Белорусском вокзале.

"AK&M" от 15.04.2020
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