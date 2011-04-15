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15/04/2020
14:52

Кабмин выделяет регионам 30 млрд руб. для борьбы с пандемией COVID-19

Более половины коек в регионах надо дополнительно оснастить необходимым оборудованием. В некоторых стационарах потребуется установить мобильные кислородные станции, которые используются в том числе для проведения реанимационных мероприятий. Также нужно оснастить эти койки аппаратами ИВЛ. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте кабинета министров.

"Мы сегодня обсудим выделение дополнительных средств 84 регионам. Речь идёт о сумме более 30 млрд руб., которые пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек, чтобы у пациентов, которые туда поступят, были все необходимые условия для лечения", - сказал М.Мишустин

Дополнительное финансирование - более 11 млрд руб. - потребуется для перепрофилирования коечного фонда федеральных медицинских организаций в регионах.


"AK&M" от 15.04.2020
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