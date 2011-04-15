Приостановлено 50 тыс. проверок бизнеса, Минэкономразвития

К концу прошлой недели количество приостановленных федеральными органами исполнительной власти проверок достигло 50.6 тыс. Число проверок, проведение которых продолжается, снизилось с 14.6 тыс. до 6 тыс. 20 федеральных контролеров снизили число проводимых проверок до нуля. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Продолжение или назначение новых проверок возможно в исключительных случаях, таких как причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций, поручение Президента РФ, Правительства, а также в целях предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии).



Наибольшее число проверок проводится Рострудом (3.4 тыс.) по отдельному поручению председателя Правительства в целях защиты трудовых прав работников на сохранение рабочих мест и выплату заработной платы.



По несколько сотен проверок проводят ФНС (0.7 тыс.), Ространснадзор (0.5 тыс.), Ростехнадзор (0.5 тыс.), Росприроднадзор (0.4 тыс.) и МЧС (0.2 тыс.). У остальных федеральных органов исполнительной власти число проверок исчисляется десятками.



С 14 апреля 2020 года вступило в силу постановление Правительства, определяющее особенности осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора). Постановление вводит дополнительные основания для проведения внеплановых проверок, так, допускаются проверки в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан. Проведение таких проверок должно быть согласовано с органами прокуратуры. Кроме того, должны быть возобновлены плановые проверки на объектах чрезвычайно высокого и высокого риска.



Также постановлением установлен механизм работы с проверками, чье проведение было приостановлено в период с 18 марта 2020 года. Если их основания могут рассматриваться как угроза жизни и здоровью граждан, то по согласованию с органами прокуратуры, проверки могут быть возобновлены и доведены до завершения. В противном случае, такие проверки должны быть завершены до конца текущей недели.



Абсолютное большинство проверок будет проводиться только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, сообщает МЭР.



"AK&M" от 15.04.2020