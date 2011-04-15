В Московской воздушной зоне начинается подготовка к воздушной части Парада Победы 2020 года. Об этом сообщила Росавиация.



Для проведения репетиций воздушной части Парада Победы в Московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства (ИВП) на 15, 17, 20, 22 апреля 2020 года. Резервные дни - 16, 21, 23, 24 апреля.



Ограничения, которые ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" планирует вводить в Московской воздушной зоне в связи с этим событием в апреле, являются минимальными.



Авиакомпании и аэропорты заранее извещены о запланированных ограничениях посредством NOTAM. Все ограничения согласованы с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).



В целях обеспечения безопасности полётов в указанные даты будут введены минимальные ограничения на работу следующих аэропортов (время московское): "Шереметьево" - с 10:35 до 11:00 и с 11:20 до 11:40; "Домодедово" - с 10:50 до 11:25; "Внуково" - с 10:45 до 11:20; "Раменское" - с 10:50 до 11:25; "Калуга" ("Грабцево") - с 10:00 до 10:50; "Остафьево" - с 10:50 до 11:25.



Для проведения генеральных репетиций, а также непосредственно воздушной части парада над Москвой, временный режим ИВП будет установлен отдельно. В Параде Победы предполагается участие 75 воздушных судов Минобороны РФ. На сегодня уже проведены четыре тренировки над площадкой "Алабино". Задержек рейсов в столичных воздушных гаванях в это время не зафиксировано.



По имеющейся на 14 апреля информации, предполагается проведение воздушных парадов, посвящённых 75-й годовщине Победы в ВОВ, и в других городах России - Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Чите. Вводимые там ограничения никак не повлияют на работу местных аэропортов.



"AK&M" от 15.04.2020