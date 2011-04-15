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15/04/2020
15:58

Минэкономразвития предложило оказать поддержку музеям и зоопаркам

Минэкономразвития предложило Правительству РФ включить деятельность музеев и зоопарков в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, компании этого сектора смогут претендовать на первоочередную адресную антикризисную поддержку, говорится в сообщении министерства.

Как отмечается в соответствующем проекте постановления Правительства, работа музеев и зоопарков была приостановлена в связи с ограничениями, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции, которые повлекли существенное снижение доходов в этой сфере.

Ранее Правительство РФ по инициативе Минэкономразвития включило в перечень пострадавших отраслей деятельность кинотеатров и стоматологических клиник.

"AK&M" от 15.04.2020
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