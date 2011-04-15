В 2019 году выросло количество выявленных картелей, ФАС

В 2019 году ФАС возбудила 944 дела об антиконкурентных соглашениях и запрещённых согласованных действиях хозяйствующих субъектов, из них 424 дела о картелях, преимущественно – сговоры на торгах (320), а также принято 810 решений о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Значительную часть среди них занимают соглашения с участием органов государственной власти и местного самоуправления.



Так, в 2019 году антимонопольными органами возбуждено 320 дел по признакам нарушения статьи 16 закона "О защите конкуренции", а также принято 292 решения по факту заключения соглашений с органами власти.



"AK&M" от 15.04.2020