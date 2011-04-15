Минэкономразвития предлагает отказаться от "бумажных" лицензий. Как говорится в сообщении министерства, соответствующий проект постановления разработан Минэкономразвития в рамках реализации федерального закона N 478-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности".



Документ предусматривает отказ от предоставления заявителям дубликатов, копий лицензий, в пользу электронных выписок из реестров лицензий.



Указанные изменения обусловлены отменой выдачи лицензий в бумажном виде и являются важным шагом на пути внедрения реестровой модели в сфере лицензирования. Данная модель подразумевает полный отказ от предоставления лицензий в бумажном виде в пользу внесения записи о предоставлении лицензии в соответствующий реестр.



Предлагаемые новации затрагивают 54 федеральные услуги по лицензированию отдельных видов деятельности и, суммарно, более 500 услуг по лицензированию, предоставляемых субъектами Российской Федерации. Реализация закона N 478-ФЗ и подзаконных актов, принимаемых в его исполнение, позволит предоставлять заявителям ежегодно порядка 70 000 лицензий на основе реестровой модели.



Внедрение реестровой модели является важным шагом для улучшения делового климата в стране. Заинтересованные лица получат возможность проверять наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя путём непосредственного обращения к общедоступному реестру, размещаемому в сети Интернет. При этом сохраняется возможность получения выписок из соответствующего реестра лицензий в бумажном или электронном виде. Указанные новации помогут снизить издержки бизнеса за счет исключения необходимости хранить и предоставлять в органы власти бумажный экземпляр лицензии, а также упростит жизнь гражданам, которые смогут оперативно проверить наличие лицензии у интересующего их юридического лица.



"AK&M" от 15.04.2020