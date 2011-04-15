Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально-значимые товары и услуги через интернет

Сбербанк сообщает о снижении ставки по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет с 15 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка.



Льготная ставка распространяется на предприятия, осуществляющие розничную продажу продуктов питания, медицинских товаров, бытовой техники и средств связи стоимостью до 20 тыс.руб. одежды и товаров повседневного спроса.



Комиссия для данной группы предприятий будет составлять не более 1% на период с 15 апреля до 30 сентября 2020 года. Партнёрам, которые подпадают под льготную комиссию банк направит информационные уведомления.



Такие меры приняты для поддержки и сохранения бизнеса, без дополнительной угрозы для здоровья клиентов банка. Для новых партнёров, соответствующих этим же критериям, которые захотят подключить интернет-эквайринг, в том числе используя онлайн-заявку в Сбербанк Бизнес Онлайн, также будет доступна сниженная ставка в размере 1%.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 15.04.2020