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15/04/2020
16:32

Сбербанк снизит ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально-значимые товары и услуги через интернет

Сбербанк сообщает о снижении ставки по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет с 15 апреля 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Льготная ставка распространяется на предприятия, осуществляющие розничную продажу продуктов питания, медицинских товаров, бытовой техники и средств связи стоимостью до 20 тыс.руб. одежды и товаров повседневного спроса.

Комиссия для данной группы предприятий будет составлять не более 1% на период с 15 апреля до 30 сентября 2020 года. Партнёрам, которые подпадают под льготную комиссию банк направит информационные уведомления.

Такие меры приняты для поддержки и сохранения бизнеса, без дополнительной угрозы для здоровья клиентов банка. Для новых партнёров, соответствующих этим же критериям, которые захотят подключить интернет-эквайринг, в том числе используя онлайн-заявку в Сбербанк Бизнес Онлайн, также будет доступна сниженная ставка в размере 1%.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

"AK&M" от 15.04.2020
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