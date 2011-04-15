В.Путин предложил создать льготный кредитный продукт для системообразующих предприятий

Президент РФ Владимир Путин предложил создать льготный кредитный продукт для системообразующих предприятий. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с Правительством.



"Предлагаю также предусмотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств, а это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам", - сказал В.Путин.



Ставку будет субсидировать государство в размере ключевой ставки Банка России.





"AK&M" от 15.04.2020