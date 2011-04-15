Российским авиакомпаниям будет направлено 23 млрд руб., В.Путин

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Российским авиакомпаниям будет направлено 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки в связи с пандемией COVID-19. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с Правительством.
Средства будут выделены в том числе на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату зарплат, а также на оплату стоянки воздушных судов.
"AK&M" от 15.04.2020