Российским авиакомпаниям будет направлено 23 млрд руб., В.Путин

Российским авиакомпаниям будет направлено 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки в связи с пандемией COVID-19. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с Правительством.



Средства будут выделены в том числе на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату зарплат, а также на оплату стоянки воздушных судов.





"AK&M" от 15.04.2020