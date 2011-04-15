Газпром планирует выплатить дивиденды за 2019 год на 360.784 млрд руб. из расчёта 15.24 руб. на акцию

Правление ПАО "Газпром" рассмотрело и одобрило предложения совету директоров о распределении прибыли ПАО "Газпром" и о выплате дивидендов по результатам деятельности в 2019 году.



Как говорится в сообщении компании, правление предложило выплатить дивиденды в размере 360.784 млрд руб., или 15.24 руб. на одну акцию.



Общий размер дивидендных выплат составит 30% от ожидаемой чистой прибыли по МСФО.



Решения о распределении прибыли и о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будут приняты годовым собранием акционеров по рекомендации совета директоров.



Совет директоров Газпрома в декабре 2019 года утвердил дивидендную политику компании в новой редакции.



Целевой уровень дивидендных выплат - не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, срок выхода на этот уровень - в течение трёх лет.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 15.04.2020