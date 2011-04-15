В.Путин предложил дополнительно направить 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов

Президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно направить 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с Правительством.



При этом, по его словам, у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих, региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям.





"AK&M" от 15.04.2020