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15/04/2020
19:16

С.Собянин подписал третий пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет поддержки бизнеса. Об этом он сообщил в своём блоге.

Десятки тысяч предприятий получили отсрочки по уплате налога на имущество, земельных платежей и торгового сбора.

Временно обнулена арендная плата за землю и нежилой фонд, находящийся в собственности города. Отменена или снижена плата за размещение нестационарных торговых объектов и торговлю в вестибюлях метро.

Владельцы торговых центров и прочей коммерческой недвижимости получат помощь от города, если снизят ставки аренды для бизнеса более чем на 50%.

Расширены программы субсидий для малых и средних предприятий, которые даже в нынешних условиях продолжают инвестировать в новое оборудование или выполняют экспортные заказы.

"По нашей оценке, главной угрозой для малых и средних предприятий стало отсутствие средств на оплату ранее взятых кредитов и невозможность получить "стабилизационный" кредит, чтобы пережить нынешнюю паузу со спросом. Поэтому в ближайшие дни совместно с коммерческими банками Правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса", - сообщил мэр.

По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмёт на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности.

По новым "стабилизационным" кредитам на финансирование текущей деятельности будем субсидировать ставку до 8%.

Более того, со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, мы предварительно договорились о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга.

"Будем готовить аналогичные проекты и с другими банками, которые планируют кредитовать МСП. Для участия в кредитной программе Правительство Москвы ставит предпринимателям фактически единственное условие - расходовать средства на бизнес, действующий на территории Москвы. И надеемся, что приоритетом будет выплата заработной платы", отметил градоначальник.

Третий пакет поддержки московского бизнеса включает еще ряд мер, дополняющий и расширяющий первый и второй пакеты.

Отсрочку до 31 декабря 2020 года уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу получат кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций. В общей сложности - порядка 300 организаций.

Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее, чем на 50%. "По нашим оценкам, эта мера поможет порядка 1.4 тыс. гостиниц", - отметил С.Собянин.

Строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет.

Около 3.3 тыс. предпринимателей ранее заключили договоры выкупа недвижимости, арендуемой у города. Чтобы помочь им, выкупные платежи II квартала будут перенесены на конец 2020 года.

"AK&M" от 15.04.2020
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