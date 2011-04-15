Следственный комитет завершил дело по катастрофе в "Шереметьево" в 2019 году

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование по уголовному делу в отношении командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова. Об этом говорится в сообщении комитета.



Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба).



По данным следствия, командир воздушного судна, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, 5 мая 2019 года после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлётно-посадочную полосу аэропорта "Шереметьево". Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершённые с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолёта, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.



В рамках уголовного дела проведены пожарно-техническая, лётная, авиационно-техническая и другие судебные экспертизы, позволившие в совокупности с иными доказательствами восстановить обстоятельства произошедшего. В ходе следствия также проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта "Шереметьево". В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию.



Следователями и экспертами изучены данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.



Международный аэропорт "Шереметьево" - крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.



Пассажиропоток "Шереметьево" за 2019 год вырос на 8.9% до 49.933 млн по сравнению с годом ранее (включая инфантов от 0 до 2-х лет). Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 386.37 тыс. при росте в 8.2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7.8% и составил 26.618 млн, на внутренних воздушных линиях рост составил 10.3% до 23.315 млн.



"AK&M" от 15.04.2020