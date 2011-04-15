"Синтез" готов увеличить производство препаратов из списка Минздрава, АФК

ОАО "Синтез" (входит в Группу АФК "Система") готово на 30% увеличить объём производства препаратов из списка Минздрава для лечения и профилактики COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба АФК.



Четырнадцать лекарственных средств, выпускаемых "Синтезом", вошли в перечень препаратов, рекомендованных Министерством здравоохранения Российской Федерации для лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Расширенный список опубликован 8 апреля 2020 года в 5-й версии документа "Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика, лечение новой коронавирусной инфекции" и включает более 30 наименований.



Лекарственные средства из списка Минздрава предназначены для лечения пациентов с COVID-19 и разделены на группы этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии, другими словами, лечение причин, механизмов развития и проявлений заболевания. Для каждой группы установлен отдельный перечень препаратов, часть из которых взаимозаменяема внутри группы.



Все 14 препаратов "Синтеза", рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19, входят список ЖНВЛП и реализуются по фиксированным ценам.



"Синтез" - единственная в России фармацевтическая компания, в портфеле которой одновременно присутствует такое количество обозначенных в списке Минздрава МНН. Не будет преувеличением сказать, что в соответствии с описанными в рекомендациях протоколами, можно обеспечить полный цикл лечения пациентов с CОVID-19 препаратами, выпускаемыми на наших площадках, - поясняет генеральный директор ОАО "Синтез" Сергей Клыков. - В случае необходимости мы готовы увеличить объемы выпуска части лекарств из перечня на 25-30% в зависимости от позиции. Производственные мощности позволяют сделать это в сжатые сроки".



Так, на 30% может быть увеличен объем производства антибактериальных препаратов "Лефлобакт" (в I квартале 2020 года выпущено более 450 тыс. упаковок) с действующим веществом Левофлоксацин, "АзитРус" (148 тыс. уп. - в I квартале 2020 года) с действующим веществом Азитромицин и лизиат для приготовления раствора "Ванкорус" (62 тыс. уп. - в I квартале 2020 года) с действующим веществом Ванкомицин. По безрецептурной продукции, такой как назальный деконгестант "Ринорус" (2.6 млн упаковок - в I квартале) или мукалтические средства увеличение объёма производства может составить около 25%.



Портфель "Синтеза" включает около 300 наименований продукции. Завод является лидером по производству антибиотиков в России, около 35% лекарственных средств выпускается по полному циклу из собственных фармацевтических субстанций. Акционерами ОАО "Синтез" являются АФК "Система" и АО "Нацимбио" госкорпорации Ростех.



"AK&M" от 15.04.2020