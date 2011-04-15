Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 апреля

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Банк России установил на 17 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.0386
1 Азербайджанский манат 44.0388
100 Армянских драмов 15.4045
1 Белорусский рубль 30.4636
1 Болгарский лев 41.5643
1 Бразильский реал 14.2621
100 Венгерских форинтов 23.1396
1000 Вон Республики Корея 60.9493
10 Гонконгских долларов 96.3937
1 Датская крона 10.8951
1 Доллар США 74.7119
1 Евро 81.2791
100 Индийских рупий 97.1767
100 Казахстанских тенге 17.4510
1 Канадский доллар 52.9421
100 Киргизских сомов 93.7245
1 Китайский юань 10.5615
10 Молдавских леев 42.1387
1 Новый туркменский манат 21.3768
10 Норвежских крон 71.1508
1 Польский злотый 17.9402
1 Румынский лей 16.8088
1 СДР (специальные права
заимствования) 102.102
1 Сингапурский доллар 52.3486
10 Таджикских сомони 72.9074
1 Турецкая лира 10.8067
10000 Узбекских сумов 73.8187
10 Украинских гривен 27.4941
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 93.3301
10 Чешских крон 30.0054
10 Шведских крон 74.3802
1 Швейцарский франк 77.2775
10 Южноафриканских рэндов 40.1785
100 Японских иен 69.3285
"AK&M" от 16.04.2020