Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 апреля

Банк России установил на 17 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.0386

1 Азербайджанский манат 44.0388

100 Армянских драмов 15.4045

1 Белорусский рубль 30.4636

1 Болгарский лев 41.5643

1 Бразильский реал 14.2621

100 Венгерских форинтов 23.1396

1000 Вон Республики Корея 60.9493

10 Гонконгских долларов 96.3937

1 Датская крона 10.8951

1 Доллар США 74.7119

1 Евро 81.2791

100 Индийских рупий 97.1767

100 Казахстанских тенге 17.4510

1 Канадский доллар 52.9421

100 Киргизских сомов 93.7245

1 Китайский юань 10.5615

10 Молдавских леев 42.1387

1 Новый туркменский манат 21.3768

10 Норвежских крон 71.1508

1 Польский злотый 17.9402

1 Румынский лей 16.8088

1 СДР (специальные права

заимствования) 102.102

1 Сингапурский доллар 52.3486

10 Таджикских сомони 72.9074

1 Турецкая лира 10.8067

10000 Узбекских сумов 73.8187

10 Украинских гривен 27.4941

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 93.3301

10 Чешских крон 30.0054

10 Шведских крон 74.3802

1 Швейцарский франк 77.2775

10 Южноафриканских рэндов 40.1785

100 Японских иен 69.3285

"AK&M" от 16.04.2020