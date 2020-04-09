ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 16 апреля, в размере 80.6731 руб. против 80.1186 руб. на 15 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



15.04.20 - 80.1186 руб.

14.04.20 - 80.5387 руб.

11.04.20 - 80.7358 руб.

10.04.20 - 81.0882 руб.

09.04.20 - 82.2341 руб.





"AK&M" от 15.04.2020