Повтор! Инфляция с 7 по 13 апреля, по данным Росстата, составила 0.2%

Инфляция за неделю, с 7 по 13 апреля 2020 года, составила 0.2%, с начала апреля - 0.5%, с начала года - 1.8%. Об этом сообщил Росстат.



С 7 по 13 апреля среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 2.8%. Заметно выросли цены на яйца куриные - на 2.5%. На сахар-песок цены увеличились на 2.1%. Среди остальных продуктов питания выросли цены: на рис шлифованный - на 1.4%, мясо кур - на 0.9%, муку пшеничную - на 0.8%, макаронные изделия и вермишель - на 0.7%, консервы мясные для детского питания - на 0.4%, говядину, консервы мясные и хлеб ржаной - на 0.3%. Cнизились цены на варёную колбасу - на 0.3%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на лук репчатый - 13.1%, морковь - 4%, капусту белокочанную - 3.6%, картофель - 3.5%, яблоки - 2.1%. Огурцы стали дешевле на 8.7%, помидоры - на 5.3%.



На отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены: на сухие корма для домашних животных - на 1.1%, порошок стиральный - на 0.7%, мыло хозяйственное и бумагу туалетную - на 0.5%, пасту зубную - на 0.4%, подгузники детские - на 0.3%, пелёнки для новорожденных, щётку зубную и мыло туалетное - на 0.1%.



Из остальных непродовольственных товаров более всего подорожали электропылесосы напольные, легковые автомобили иностранных марок и сигареты с фильтром отечественные - на 0.2%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо снизились на 0.1%.



"AK&M" от 15.04.2020