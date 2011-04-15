Повтор! В.Путин предложил предоставить МСП деньги на выплату зарплаты

Президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей дополнительно к уже принятым мерам поддержки прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с Правительством.



Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач - в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае.



Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года исходя из суммы в 12.13 тыс. руб. на одного сотрудника в месяц.



Единственное обязательное условие и требование к компании - максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90% штатной численности на 1 апреля.



"И если такое требование реально, на деле выполняется - а Правительство в состоянии это проконтролировать, - то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счёт организации, начиная с 18 мая. Соответственно, средства за май придут в июне", - сказал В.Путин.





"AK&M" от 15.04.2020