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16/04/2020
09:49

Повтор! В.Путин предложил предоставить МСП деньги на выплату зарплаты

Президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей дополнительно к уже принятым мерам поддержки прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с Правительством.

Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач - в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае.

Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года исходя из суммы в 12.13 тыс. руб. на одного сотрудника в месяц.

Единственное обязательное условие и требование к компании - максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90% штатной численности на 1 апреля.

"И если такое требование реально, на деле выполняется - а Правительство в состоянии это проконтролировать, - то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счёт организации, начиная с 18 мая. Соответственно, средства за май придут в июне", - сказал В.Путин.


"AK&M" от 15.04.2020
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