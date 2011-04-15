Внешний фон на открытии торгов складывается умеренно позитивный

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после падения накануне, настроения на мировых фондовых площадках незначительно улучшились. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елены Кожуховой.



Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением трех основных индексов на 1.5-2.2% на фоне опасений в отношении усугубления ситуации в национальной и мировой экономике. Продажи спровоцировали слабые данные по розничным продажам и промышленному производству США, а также отчетности Bank of America и Citigroup. Перспективы мировой экономики в свете распространения коронавируса все еще не выглядят радужными, хотя многие страны уже рассматривают варианты возобновления активности.



Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 0,6% в рамках коррекции. Торги в Европе завершились обвалом индекса Euro Stoxx 50 на 3.75%. Под дополнительным давлением в среду находились акции нефтедобывающих компаний, устремившиеся вниз вслед за котировками "черного золота".



На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 1,4%. Фондовые индексы Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, гонконгский Hang Seng падает на 0,7%. Инвесторы встревожены перспективами глобальной экономики. Число зарегистрированных случаев коронавируса по всему, тем временем, уже превысило 2 млн человек.



Нефтяные фьючерсы утром растут в пределах 1% после падения накануне. Рынку сложно найти позитивные факторы в условиях продолжающегося падения спроса и увеличения мирового предложения, что накануне подтвердили прогнозы Международного энергетического агентства и недельный отчет Минэнерго США. Майские фьючерсы на нефть WTI на этом фоне закрепились ниже $20, июньские фьючерсы на аналогичный сорт торгуются у $26. В четверг свое видение рынка и его перспектив в ежемесячном отчете представит ОПЕК. Индексы Мосбиржи и РТС в среду существенно упали и опустились к средним полосам Боллинджера дневных графиков (2500 и 1030 пунктов). Неспособность по итогам дня устоять выше будет говорить о перспективах развития падения в район 2300 и 900 пунктов соответственно и развития краткосрочного снижения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2350-2600 пунктов.



Рубль в среду также заметно ослаб против доллара и евро на фоне уменьшения интереса к рискованным активам. Пара доллар/рубль поднялась к сопротивлению 75 руб., пробой которого откроет дорогу к 77.5 руб. Пара евро/рубль смогла остаться ниже сопротивления 82 руб., при закреплении выше которого будет стремиться к 84 руб.



Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, приостановят нисходящее движение ввиду улучшения мировых настроений и близости технически важных значений. В дальнейшем инвесторы будут оценивать поступающие макроэкономические и корпоративные сигналы - четверг вновь будет насыщенным на события днем. Сегодня у "быков" еще есть шанс удержать краткосрочный восходящий тренд, но если настроения вновь существенно ухудшатся, в последующие дни продажи могут продолжиться.



"AK&M" от 16.04.2020