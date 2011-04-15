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16/04/2020
11:13

ЦБ отмечает снижение структурного профицита ликвидности в марте

В марте структурный профицит ликвидности снизился, чему способствовали рост объема наличных денег в обращении, оттоки по бюджетному каналу и увеличение остатков средств на корсчетах кредитных организаций в Банке России. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

Спред ставок межбанковского кредитования (МБК) к ключевой ставке Банка России расширился в связи с перераспределением предложения средств с недельных аукционов Банка России и долгосрочных операций на денежном рынке в сегмент овернайт, а также со стремлением Банка России обеспечить достаточный запас ликвидности в период высокой волатильности на финансовых рынках.

Участники рынка пересмотрели свои ожидания относительно будущей траектории ключевой ставки и теперь до конца года не ожидают ее снижения.

Спред ставок в сегментах "валютный своп" и МБК расширился из-за оттока валютной ликвидности в банковском секторе на фоне высокого спроса на долларовую ликвидность на мировых рынках, а также снижения цен на нефть.

В феврале 2020 года ставки на основных сегментах депозитного и розничного кредитного рынков продолжали снижаться. В марте ряд крупных банков несколько повысил ставки по депозитам, ставки по стандартным кредитным продуктам в большинстве банков остались неизменными. Активность участников розничного сегмента кредитного рынка в феврале не претерпела существенных изменений, ипотека и потребительские кредиты, как и ранее, вносили сопоставимый вклад в динамику кредитования. Годовой прирост портфеля кредитов нефи-нансовым организациям продолжал замедляться.

"AK&M" от 16.04.2020
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