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16/04/2020
12:43

Продажи российских активов на финансовом рынке во второй половине марта значительно замедлились

Ситуация на российском финансовом рынке в марте отражала глобальную реакцию на пандемию и повсеместный уход инвесторов из рисковых активов. Вместе с тем продажи российских активов во второй половине марта в значительной степени замедлились после старта масштабных мер поддержки финансовых рынков. Об этом говорится в материалах ЦБ.

На рынке ОФЗ нетто-продажи нерезидентов в биржевом сегменте с 2 по 19 марта 2020 года достигли 132.1 млрд руб., рост доходности в среднем по наиболее ликвидным выпускам составил 176 базисных пунктов. Поддержку рынку ценных бумаг оказали меры Банка России по фиксации справедливой стоимости финансовых инструментов. В начале апреля иностранные инвесторы возобновили покупки российских активов.

На валютном рынке в марте нерезиденты купили валюты (в рублёвом эквиваленте) больше, чем в конце 2014 года, при этом волатильность курса была ниже. Повышение устойчивости валютного рынка связано как со своевременно начатой упреждающей продажей иностранной валюты в рамках реализации бюджетного правила, так и с результатами политики девалютизации, которую проводит Банк России.

Ситуация с рублёвой ликвидностью в марте оставалась благоприятной. Банк России обеспечил кредитным организациям дополнительную гибкость за счёт проведения операций "тонкой настройки" по предоставлению рублёвой ликвидности в условиях роста спроса населения на наличность, повышения маржинальных требований, а также оптимизации порядка соблюдения нормативов ликвидности.

Спрос на валютную ликвидность по инструментам Банка России кредитные организации не предъявляли, несмотря на некоторое снижение остатков на счетах и вкладах физических лиц в иностранной валюте. При этом, по оперативным данным крупнейших российских банков, чистые покупки иностранной валюты физическими лицами в последнее время опустились ниже уровней, наблюдавшихся до периода повышенной волатильности.

"AK&M" от 16.04.2020
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