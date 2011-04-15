ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату

ВТБ c 15 апреля 2020 года отменил для своих клиентов требования наличия любого зарплатного проекта при обращении за кредитом на выплату работникам зарплаты. Об этом говорится в сообщении банка.



Заёмные средства также могут быть предоставлены при наличии у сотрудников компании открытого в любом из банков счёта или банковской карты, на которые будет переводиться зарплата. ВТБ также расширил сроки кредитования по данной программе с 6 месяцев до 1 года.



Заявка принимается, если заёмщик соответствует требованиям Федерального закона 209, относится к категории малого бизнеса или микропредприятия, ведёт деятельность в одной или нескольких пострадавших отраслях из утверждённого Правительством перечня, численность его работников не превышает 100 человек, а годовая выручка находится в пределах 800 млн руб.



Помимо краткосрочных беспроцентных кредитов на полгода ВТБ одобряет кредитные сделки на срок до 12 месяцев с полным субсидированием процентной ставки на первый шестимесячный период. Ставка кредитования на оставшийся период составит 4% годовых.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 16.04.2020