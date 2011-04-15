ВТБ продлевает срок аренды сейфовых ячеек до 6 мая

ВТБ продлевает срок аренды индивидуальных банковских ячеек до 6 мая 2020 года без взимания пени и штрафов. Об этом говорится в сообщении банка.



В текущей ситуации это позволит минимизировать визиты в офис и избежать нарушения режима самоизоляции.



Решение ВТБ распространяется на договор аренды сейфовых ячеек, срок действия которого заканчивается в период нерабочих дней с 28 марта по 5 мая 2020 года. При этом в апреле банк сохраняет доступ клиентов к сейфовым ячейкам, в том числе для клиентов, которые выбрали ячейку для расчётов при покупке недвижимости. Для открытых офисов условия и процедура доступа не меняется. В случае если отделение закрыто, банк в индивидуальном порядке обеспечит доступ к ячейкам. Для этого необходимо обратиться в контакт-центр и оставить заявку.



Возможность дополнительного продления срока действия договоров будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 16.04.2020