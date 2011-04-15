Кабмин установил временный порядок распределения тест-систем для диагностики коронавируса

Правительство РФ установило временный порядок распределения тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



В соответствии с постановлением, Роспотребнадзор определен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по учету и распределению тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, а также по учету информации о проведенных в РФ исследованиях на диагностику коронавируса.



Постановление будет действовать до 1 января 2021 года.



"AK&M" от 16.04.2020