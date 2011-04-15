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16/04/2020
13:30

Минэкономразвития предложило перенести сроки введения новых правил сдачи экзаменов в ГИБДД на 1 апреля 2021 года

Минэкономразвития предложило перенести сроки введения новых правил сдачи экзаменов в ГИБДД на 1 апреля 2021 года, свидетельствует сообщение министерства.

Соответствующий проект постановления Минэкономразвития внесло в Правительство РФ.

В настоящее время Минэкономразвития проводит работу по переносу срока вступления в силу или начала применения отдельных правовых актов.

В том числе, министерство предлагает перенести на 31 мая 2021 года вступление в силу требования об оснащении грузового и пассажирского транспорта системой ГЛОНАСС. Текущая ситуация в экономике напрямую затронула автоперевозчиков, что повлекло сокращение объёма перевозок и выручки. Перенос сроков позволит облегчить прохождение данного периода занятым в сфере транспорта, подчёркивает МЭР.

Также предлагается перенести на 1 января 2022 года вступлением в силу требования о получении одобрения типа транспортного средства на перевозку опасных грузов и проведении испытаний цистерн для перевозки таких грузов. Предлагаемые требования отсрочат соответствующие затраты как для производителей техники, так и для компаний-перевозчиков.

"AK&M" от 16.04.2020
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