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16/04/2020
12:54

Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за I квартал упала на 10% до $904 млн

Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за I квартал 2020 года упала на 10% до $904 млн по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила компания.

Добыча алмазов увеличилась на 2% до 8 млн карат. Рост связан с увеличением добычи алмазов на трубке "Юбилейная" и подземных рудниках трубок "Айхал" и "Интернациональная".

Обработка руды и песков снизилась на 7% до 5.9 млн т вследствие сезонного снижения работ на россыпных месторождениях Мирнинского ГОКа.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.

Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.

"AK&M" от 16.04.2020
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