Кабмин может отказаться от единого списка системообразующих предприятий

Правительчтво может отказаться от единого списка системообразующих предприятий. "Не стоит утверждать список системообразующих предприятий. Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться", - заявил председатель премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте кабинета министров.



"Мы говорили с Андреем Рэмовичем Белоусовым о том, что отраслевые министерства будут вести эти списки и представлять сюда, потому что очень много будет вопросов, когда будет утверждён такой список, почему та или иная компания туда попала или не попала. И здесь очень важно, чтобы мы понимали, по каким критериям мы выбираем компании, и с точки зрения угроз, ситуаций, связанных с жизнедеятельностью этих компаний, которые отвечают за постоянные циклы, кто обеспечивает нам жизнедеятельность людей и бизнеса. И чтобы постоянно их мониторили", - сказал М.Мишустин.



Премьер-министр напомнил, что в соответствии с поручениями президента РФ, на прошлой неделе установлена система объективных критериев, в соответствии с которыми компания относится к числу системообразующих по 70 секторам российской экономики.



Завтра на Правительственной комиссии по устойчивому развитию экономики планируется рассмотреть и утвердить список таких организаций. Сегодня заканчивается согласование с отраслевыми ведомствами.



Вчера список более чем наполовину был согласован, сейчас вносятся последние уточнения.





"AK&M" от 16.04.2020