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16/04/2020
15:22

ФНС разъяснила, как самозанятые могут получить цифровой пропуск

Плательщики налога на профессиональный доход могут продолжать свою деятельность и в условиях самоизоляции, получив цифровой пропуск. Для этого при оформлении пропуска нужно указать свой ИНН, а в графе "Работодатель" написать "Самозанятый", говорится в сообщении ФНС.

Специальным налоговым режимом могут воспользоваться граждане, не имеющие работодателя и наемных работников, которые создают собственный продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников и чей доход не превышает 2.4 млн руб. в год. Число участников эксперимента по налоговому режиму для самозанятых уже превысило 600 тыс.

Сейчас специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" доступен в 23 регионах России. С 1 июля остальные регионы по своему желанию смогут также присоединиться к эксперименту. Это решение власти регионов будут принимать самостоятельно.

"AK&M" от 16.04.2020
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