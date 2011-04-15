ЦБ закрыл приём заявок на покупку акций Азиатско-Тихоокеанского банка

Банк России сообщил об окончании приёма сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк".



Как говорится в материалах ЦБ, по состоянию на 15 апреля в Банк России поступило четыре сообщения о намерении.



Банк России приступает к проведению оценки заинтересованных лиц, направивших сообщение о намерении.



Информация о дальнейших мероприятиях по реализации акций АТБ будет опубликована дополнительно Банком России по результатам проведённой оценки.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"