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16/04/2020
16:34

Финансовые организации смогут продолжить обслуживание клиентов по паспортам с истекшим сроком действия

Банк России рекомендует финансовым организациям до 1 июля 2020 года продолжать обслуживание клиентов, даже если срок действия их паспортов истёк, свидетельствует сообщение ЦБ.

Это касается работы и с действующими, и с новыми клиентами. Такая мера необходима, чтобы не создавать ненужных сложностей с получением финансовых услуг и избежать ситуации, в которой людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов только ради общения с финансовыми организациями, подчёркивает регулятор.

При этом финансовым организациям рекомендуется обеспечить обновление информации о документах с истекшим сроком действия: по старым клиентам — в плановом режиме, а вновь принятым на обслуживание в этот период клиентам предлагается до 30 сентября 2020 года представить в финансовые организации актуализированные сведения о своих паспортах.

"AK&M" от 16.04.2020
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