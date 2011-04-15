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16/04/2020
18:38

Тенденции в платёжном балансе в условиях пандемии изменились, ЦБ

В I квартале 2020 года в условиях пандемии и сопутствующих ограничительных мер произошло беспрецедентное сжатие мирового потребления нефти, вызвавшее падение её цены до многолетних минимумов. В сочетании с общим ухудшением внешнего спроса в условиях ожидаемой рецессии в мировой экономике это привело к заметному сокращению экспорта и профицита счёта текущих операций, отмечается в материалах ЦБ.

Покупки нерезидентами российских государственных облигаций на вторичном рынке сменились во второй половине квартала их нетто-продажами в условиях снижения склонности глобальных инвесторов к риску в связи с распространением коронавирусной инфекции. На этом фоне приток прямых иностранных инвестиций в российский небанковский частный сектор в I квартале 2020 года уменьшился почти до нуля.

В то же время плавающий курс способствовал адаптации платёжного баланса к снижению цен на нефть и оттоку портфельных инвестиций. Импорт начал снижаться на фоне ослабления рубля, ограничительных мер против распространения пандемии, сдерживавших импорт туристических услуг, подчеркивает ЦБ..

В предстоящие месяцы импорт дополнительно будет сдерживаться карантинными мерами внутри России, влияющими на снижение покупок населением товаров длительного пользования, а также перебоями с поставками из-за остановок производств в других странах.

Процесс адаптации платёжного баланса был сглажен упреждающими продажами в марте иностранной валюты в рамках бюджетного правила с учётом фактически складывающейся цены нефти.

Дополнительную стабилизирующую роль сыграло и увеличение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке со стороны Банка России в связи с продажей Банку России иностранной валюты из Фонда национального благосостояния для оплаты приобретаемого Правительством России пакета акций Сбербанка.

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