Росреестр прекратил проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до конца 2020 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов провёл селекторное совещание с представителями территориальных управлений ведомства, в ходе которого разъяснил особенности осуществления государственного контроля и надзора в 2020 году в соответствии с постановлением Правительства РФ.



М.Смирнов заявил о необходимости исключить проведение запланированных на 2020 год проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, сокращено число оснований для проведения внеплановых проверок.



Также замруководителя Росреестра отметил особенности возбуждения и рассмотрения территориальными органами дел об административных правонарушениях в период с 4 по 30 апреля 2020 года, который объявлен президентом РФ нерабочими днями. Он рекомендовал удовлетворять ходатайства об отложении процессуальных действий, или назначать их совершение после 1 мая 2020 года.



Ранее сообщалось, что в соответствии с поручением Правительства РФ о принятии мер по нераспространению коронавируса Росреестр приостановил проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства до 1 мая 2020 года.



В 2019 году Росреестром проведено 205852 проверок, из них в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 7272 проверок.





"AK&M" от 16.04.2020