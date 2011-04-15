Ингосстрах организовал медицинскую помощь более 2 тыс.застрахованных в связи с укусом клещей

За оказанием медицинской помощи в рамках программы страхования от укуса клеща в Ингосстрахе в 2019 году обратились 2 084 человека. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Порядка 13% обратившихся получили инъекции иммуноглобулина по медицинским показаниям.



При этом на конец 2019 года в Ингосстрахе от укуса клеща было застраховано более 300 тыс. человек, 70 343 из них – дети. 40 943 договоров было заключено в регионах России, 758 - в Москве.



Регионами-лидерами по количеству застрахованных лиц в 2019 году стали Челябинская и Ярославская области – 69 104 застрахованных (23% от общего числа) и 65 714 застрахованных (22% от общего числа) соответственно, также в списке лидеров Красноярский край – 50 751 человек (17% от общего числа застрахованных) и Новосибирская область – 42 251 застрахованных (14% от общего числа застрахованных).



Ингосстрах в рамках ДМС предлагает программу "Клещевой энцефалит". Страховой полис включает комплекс медицинских услуг, направленных на диагностику заболеваний, передающихся при укусе клеща, их профилактику и лечение. Компания организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги: консультации врачей, удаление клеща, обработку раны или места укуса, лабораторные и инструментальные исследования, включая исследование клеща на вирусоносительство клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза человека, введение иммуноглобулина. Если стационарное лечение всё же понадобилось, то застрахованному лицу при необходимости будет организовано пребывание в отделении интенсивной терапии, оказаны реанимационные мероприятия, предоставлены лекарственные препараты и средства, необходимые для лечения. Все расходы, связанные с лечением в стационаре, оплатит страховая компания.



При обнаружении клеща застрахованным по программе "Клещевой энцефалит" необходимо незамедлительно, не позднее 72 часов с момента укуса, обратиться в медицинское учреждение, предусмотренное программой, или в Ингосстрах в зависимости от условий договора страхования. Компания направит застрахованного на приём к специалисту, который удалит клеща, обработает место укуса, при необходимости назначит лабораторное исследование.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 16.04.2020