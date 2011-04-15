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16/04/2020
17:07

Цены на бензин за неделю, с 6 по 12 апреля, снизились на 0.1% до 44.88 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 6 по 12 апреля 2020 года, снизились на 0.1% до 44.88 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо подешевели на 0.1% до 42.45 руб. и 45.88 руб., 47.84 руб. за литр соответственно. АИ-98 не изменился в цене - 52.07 руб. за литр.

За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный снизились на 4 коп., дизельное топливо - на 7 коп.

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 17 центрах субъектов Российской Федерации. Наибольшее снижение цен отмечалось в Рязани и Кызыле - на 2.9% и 1.3% соответственно.

Рост цен на бензин автомобильный отмечен в Петрозаводске, Краснодаре и Севастополе - на 0.1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.49 руб., марки АИ-98 - от 49.99 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.2 до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44.6 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.8 до 54.86 руб. за литр.


"AK&M" от 16.04.2020
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