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16/04/2020
18:32

Цены на мясо сохраняются на стабильном уровне, Минсельхоз

Цены производителей на основные категории мясной продукции за неделю показали снижение или сохранились на стабильном уровне. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России по данным на 16 апреля 2020 года.

Так, средняя цена на свинину (убойный вес) снизилась на 1.1% до 134.89 руб. за кг (без НДС). Средняя стоимость говядины составила 239.75 руб. за кг (+0.3%), мяса кур - 106.7 руб. за кг (-0.4%).

По данным Росстата, объем промышленного производства мяса в январе-феврале 2020 года составил 455.5 тыс. т (на 8.8% больше аналогичного периода 2019 года), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлаждённых, замороженных - 594.7 тыс. т (на 12.2% больше), изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания - 55.3 тыс. т (+2.8 раза).

В настоящее время Министерством не зафиксировано случаев необоснованного завышения цен со стороны сельхозтоваропроизводителей.



"AK&M" от 16.04.2020
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