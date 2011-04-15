Вопрос консолидации электрохозяйства требует скорейшего решения, Ю.Маневич

Вопрос консолидации электросетевого хозяйства требует скорейшего решения. Об этом заявил заместитель министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич в рамках совещания комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике на тему "Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию" рассказал об основных инициативах министерства в этом направлении.



Как говорится на сайте Минэнерго, Ю.Маневич затронул темы долгосрочного тарифного регулирования, введения эталонных тарифов, дифференциации электросетевых тарифов и оплаты сетевого резерва. Заместитель министра подчеркнул, что важным вопросом, который требует скорейшего решения, является консолидация электросетевого хозяйства.



"Крупная системообразующая сетевая компания в регионе должна иметь возможность включать в свои инвестиционные программы расходы на приобретение сетей: бесхозяйных сетей, сетей мелких сетевых организаций, которые не несут в конкретном регионе необходимую социальную ответственность. Такая возможность включения в инвестиционную программу расходов на приобретение электросетевых активов должна быть предусмотрена", - сообщил Ю.Маневич.



Одной из тем обсуждения на совещании стали предложения по источникам финансирования нерыночных надбавок к цене мощности на оптовом рынке. Заместитель министра энергетики поддержал предложения, озвученные Минэкономразвития.



"Мы, конечно же, должны определиться, какую часть нерыночных надбавок мы можем постепенно снять с нашего потребителя", - прокомментировал Ю.Маневич.



"AK&M" от 16.04.2020