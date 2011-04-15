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16/04/2020
18:52

Вопрос консолидации электрохозяйства требует скорейшего решения, Ю.Маневич

Вопрос консолидации электросетевого хозяйства требует скорейшего решения. Об этом заявил заместитель министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич в рамках совещания комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике на тему "Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию" рассказал об основных инициативах министерства в этом направлении.

Как говорится на сайте Минэнерго, Ю.Маневич затронул темы долгосрочного тарифного регулирования, введения эталонных тарифов, дифференциации электросетевых тарифов и оплаты сетевого резерва. Заместитель министра подчеркнул, что важным вопросом, который требует скорейшего решения, является консолидация электросетевого хозяйства.

"Крупная системообразующая сетевая компания в регионе должна иметь возможность включать в свои инвестиционные программы расходы на приобретение сетей: бесхозяйных сетей, сетей мелких сетевых организаций, которые не несут в конкретном регионе необходимую социальную ответственность. Такая возможность включения в инвестиционную программу расходов на приобретение электросетевых активов должна быть предусмотрена", - сообщил Ю.Маневич.

Одной из тем обсуждения на совещании стали предложения по источникам финансирования нерыночных надбавок к цене мощности на оптовом рынке. Заместитель министра энергетики поддержал предложения, озвученные Минэкономразвития.

"Мы, конечно же, должны определиться, какую часть нерыночных надбавок мы можем постепенно снять с нашего потребителя", - прокомментировал Ю.Маневич.

"AK&M" от 16.04.2020
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