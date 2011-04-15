В России отзывают 3.5 тыс. автомобилей Hino

В России отзывают 3.552 тыс. автомобилей Hino 300 Series (тип L5). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, изготовленные с июня 2011 года по март 2017 года.



Причина отзыва транспортных средств: при задействовании стояночного тормоза поднятием рычага вверх стопор храпового механизма под действием пружины свободным концом может входить в зацепление с колесом не полностью, балансируя на вершине зуба храпового колеса. В таком состоянии стопор не может полностью препятствовать возвратному ходу храпового колеса из-за недостаточного усилия пружины. В этом случае усилие привода стояночного тормоза может оказаться недостаточным для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет выполнена замена рычага стояночного тормоза.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

ООО "Хино Моторс" - официальный представитель изготовителя Hino на российском рынке.



"AK&M" от 16.04.2020