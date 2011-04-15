Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/04/2020
18:56

В России отзывают 3.5 тыс. автомобилей Hino

В России отзывают 3.552 тыс. автомобилей Hino 300 Series (тип L5). Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, изготовленные с июня 2011 года по март 2017 года.

Причина отзыва транспортных средств: при задействовании стояночного тормоза поднятием рычага вверх стопор храпового механизма под действием пружины свободным концом может входить в зацепление с колесом не полностью, балансируя на вершине зуба храпового колеса. В таком состоянии стопор не может полностью препятствовать возвратному ходу храпового колеса из-за недостаточного усилия пружины. В этом случае усилие привода стояночного тормоза может оказаться недостаточным для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.

Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах будет выполнена замена рычага стояночного тормоза.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
ООО "Хино Моторс" - официальный представитель изготовителя Hino на российском рынке.

"AK&M" от 16.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100