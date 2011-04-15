Объём денежной базы с 3 по 10 апреля увеличился на 250.4 млрд руб. (+2.2%) до 11817.6 млрд руб.

Объём денежной базы с 3 по 10 апреля 2020 года увеличился на 250.4 млрд руб. (+2.2%) до 11817.6 млрд руб. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.



Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учётом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлечённым кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.



"AK&M" от 17.04.2020