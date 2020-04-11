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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 18 апреля в размере 80.1110 руб. против 81.2791 руб. на 17 апреля.
Курс евро за последние 5 дней:
17.04.20 - 81.2791 руб.
16.04.20 - 80.6731 руб.
15.04.20 - 80.1186 руб.
14.04.20 - 80.5387 руб.
11.04.20 - 80.7358 руб.
"AK&M" от 17.04.2020