Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 апреля

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Банк России установил на 18 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.7844
1 Азербайджанский манат 43.5863
100 Армянских драмов 15.2604
1 Белорусский рубль 30.2677
1 Болгарский лев 41.0869
1 Бразильский реал 14.1274
100 Венгерских форинтов 22.8554
1000 Вон Республики Корея 60.7249
10 Гонконгских долларов 95.3994
1 Датская крона 10.7308
1 Доллар США 73.9441
1 Евро 80.1110
100 Индийских рупий 96.7804
100 Казахстанских тенге 17.3283
1 Канадский доллар 52.4836
100 Киргизских сомов 92.3906
1 Китайский юань 10.4488
10 Молдавских леев 41.6586
1 Новый туркменский манат 21.1571
10 Норвежских крон 70.4773
1 Польский злотый 17.6448
1 Румынский лей 16.5486
1 СДР (специальные права
заимствования) 100.923
1 Сингапурский доллар 51.9015
10 Таджикских сомони 72.1758
1 Турецкая лира 10.6413
10000 Узбекских сумов 72.9232
10 Украинских гривен 27.3190
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 92.0456
10 Чешских крон 29.4751
10 Шведских крон 73.6319
1 Швейцарский франк 76.1212
10 Южноафриканских рэндов 39.2956
100 Японских иен 68.5588
"AK&M" от 17.04.2020