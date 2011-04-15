Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 апреля

Банк России установил на 18 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.7844

1 Азербайджанский манат 43.5863

100 Армянских драмов 15.2604

1 Белорусский рубль 30.2677

1 Болгарский лев 41.0869

1 Бразильский реал 14.1274

100 Венгерских форинтов 22.8554

1000 Вон Республики Корея 60.7249

10 Гонконгских долларов 95.3994

1 Датская крона 10.7308

1 Доллар США 73.9441

1 Евро 80.1110

100 Индийских рупий 96.7804

100 Казахстанских тенге 17.3283

1 Канадский доллар 52.4836

100 Киргизских сомов 92.3906

1 Китайский юань 10.4488

10 Молдавских леев 41.6586

1 Новый туркменский манат 21.1571

10 Норвежских крон 70.4773

1 Польский злотый 17.6448

1 Румынский лей 16.5486

1 СДР (специальные права

заимствования) 100.923

1 Сингапурский доллар 51.9015

10 Таджикских сомони 72.1758

1 Турецкая лира 10.6413

10000 Узбекских сумов 72.9232

10 Украинских гривен 27.3190

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 92.0456

10 Чешских крон 29.4751

10 Шведских крон 73.6319

1 Швейцарский франк 76.1212

10 Южноафриканских рэндов 39.2956

100 Японских иен 68.5588

"AK&M" от 17.04.2020