ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 17 апреля, в размере 81.2791 руб. против 80.6731 руб. на 16 апреля

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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня в размере 81.2791 руб. против 80.6731 руб. на 16 апреля.
Курс евро за последние 5 дней:
16.04.20 - 80.6731 руб.
15.04.20 - 80.1186 руб.
14.04.20 - 80.5387 руб.
11.04.20 - 80.7358 руб.
10.04.20 - 81.0882 руб.
"AK&M" от 16.04.2020