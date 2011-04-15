Повтор! В.Путин заявил о поддержке строительной отрасли

На этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора. "Мы обязательно поддержим строительный комплекс", - заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте Кремля.



"Сегодня в центре внимания будет строительный комплекс. От его эффективной, ритмичной работы зависит ситуация на жилищном рынке, выполнение масштабных планов по строительству и обновлению дорог, морских портов, транспортных узлов, другой опорной инфраструктуры страны", - подчеркнул В.Путин.



Стройка, по его словам, является отраслью, в целом замыкающей на себя большое количество предприятий: крупных, средних, малых компаний из смежных секторов, таких как производство стройматериалов, техники, металлургия, деревообработка, химия и так далее. Это надо обязательно учитывать, принимая решения по строительному сектору.



При проведении профилактических мероприятий на местах, по словам главы государства, руководителям регионов надо обязательно учитывать специфику строительной отрасли, необходимость непрерывного режима работы, особенно на ключевых, жизненно важных объектах.



Президент предложил главам регионов принимать гибкие решения, находить баланс. "И это можно, как говорят специалисты, - для этого нужно только строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников, и при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты", - сказал В.Путин.



"AK&M" от 16.04.2020