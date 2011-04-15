ЦБ установил учётную цену золота на 18 апреля - 4025.22 руб./г

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ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 18 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России
Золото: - 4025.22 руб./грамм
Серебро: - 36.04 руб./грамм
Платина: - 1842.45 руб./грамм
Палладий:- 5182.64 руб./грамм
"AK&M" от 17.04.2020