ЦБ установил учётную цену золота на 18 апреля - 4025.22 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 18 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России





Золото: - 4025.22 руб./грамм

Серебро: - 36.04 руб./грамм

Платина: - 1842.45 руб./грамм

Палладий:- 5182.64 руб./грамм

"AK&M" от 17.04.2020