Динамику торгов определит статистика из Китая

Тревожной статистики из США вновь не удалось стать поводом для коррекции. Среди ликвидных бумаг лидерами роста стали акции Транснефти (+6.37%). Аутсайдерами оказались бумаги М.Видео (-3.09%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-75. Об этом говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.



Банк России представит обзор ситуации в экономике. Через неделю регулятор проведет заседание СД по вопросу монетарной политики. Вероятнее всего, ключевая ставка будет оставлена без изменения. Оценка платежного баланса за первый квартал и других трендов показывает, что давление на рубль слабеет и острой необходимости защищать его путем повышения ставки нет. Инфляция остается ниже 4%, потребительский спрос упал на 30-40%.



Отток нерезидентов слабеет. Пик дивидендных выплат, возможно, будет сдвинут на конец третьего квартала. Эффект мер по поддержке экономики, вероятнее всего, проявится не ранее первой половины мая. Видимо, май и станет решающим месяцем. Если карантинные меры не удастся снять, а границы будут закрыты, спад в экономике резко углубится, и меры поддержки потребуется серьезно усилить. Пока острого кризиса, связанного с закрытием предприятий и ростом безработицы, нет. Основной удар пока приходится на домохозяйства, которые ощутили снижение доходов.



Аналитик ожидает боковую динамику. В фокусе данные по динамике промпроизводства и ВВП в Китае. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 74-75.



"AK&M" от 17.04.2020