Погрузка зерна на сети РЖД с начала апреля выросла на 68%

Погрузка зерна на сети ОАО "Российские железные дороги" с начала апреля выросла на 68%, превысив 1.1 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.



В том числе на экспорт отправлено свыше 670 тыс. т зерновых грузов, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.



Наибольший прирост погрузки продукции сельхозпредприятий обеспечен на Московской (+125%), Северо-Кавказской (+120%), Юго-Восточной (+90%), Приволжской (+40%) железных дорогах, обслуживающих такие урожайные регионы как Саратовская, Самарская, Курская, Тамбовская, Волгоградская, Липецкая области.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Уставный составляет 2388026901000 руб.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.





"AK&M" от 17.04.2020